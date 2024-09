Catapano Sisa | Contro eventi cardiaci fondamentale abbassare colesterolo Ldl

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Milano, 24 set. (Adnkronos Salute) – “Il legame traLdl, comunemente chiamato cattivo, e la malattia cardiovascolare è aldilà di ogni dubbio. E’ un legame causale, dimostrato dalla genetica, dalla biologia, dall’epidemiologia, dagli studi di ricerca e soprattutto dai trial clinici nei quali si è visto che, abbassando il”, c’è “una riduzione degliilLdl porta benefici”. Lo ha detto Alberico, presidente di, Società italiana per lo studio dell’aterosclerosi, partecipando questa mattina a Milano al lancio della campagna Novartis ‘Da quore a cuore’, patrocinata dall’Associazione italiana scompensati(Aisc) e dalla Fondazione italiana per il cuore (Fipc), per sostenere il progetto educativo ‘Ascolta il tuo battito’.