Cagliari festeggia 115 anni | Per un caffè di qualità occorre tanto impegno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) "Ilè veloce e facile da bere, ma perché sia dioccorrono tante persone e" ha affermato AlessandraAd di. Sono oltre 80 i collaboratori in forza alla storica torrefazione modenese che giovedì hannoto con la famigliainsieme a fornitori, clienti, amici, i 115di attività in un grande evento, nella nuova sede interamente ripensata di via Giordano, alle spalle di quella storica di via Emilia Est. Era il 1895 quando il giovane Ambrogio, bisnonno di Alessandra, si imbarcava per il Brasile in cerca di fortuna. Giungerà in Sudamerica senza sapere nulla di, ma lavorando duramente nelle grandi fazende, ne scoprirà tutti i segreti, facendo esperienza nella selezione, tostatura e miscelatura, si guadagnerà la fiducia del governo, fino a divenire ambasciatore deldel Brasile in Europa.