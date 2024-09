Cafiero De Raho il grillino incollato alla poltrona | dossieraggio l' ultimo scandalo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Se lo scenario non fosse inquietante sarebbe tutto da ridere. Siamotragicommedia. Nel silenzio della stampa è in corso il caso di un sottoufficiale della Guardia di Finanza, Pasquale Striano, per anniProcura nazionale antimafia, che è accusato di aver compiuto circa 40mila accessi illegali a banche dati riservate. Lo scopo – questa l'accusa – era di redigere dossier contro personalità, quasi tutte di centrodestra. Ecco: tutto ciò sarebbe avvenuto quando al vertice della Procura antimafia c'era FedericoDe, poi diventato parlamentare dei 5Stelle, e oggi vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia che deve occuparsi della faccenda. Motivi quantomeno di opportunità vorrebbero che il Desi sottraesse a questo compito, che facesse un passo indietro. E invece non ne ha alcuna intenzione.