Addio cartelle esattoriali dal 2025 basterà un atto per far partire la riscossione forzata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Cambiamenti in vista per chi ha debiti con il Fisco. Le “care” vecchievanno in pensione. Come cambia, quindi, lada parte dell’Agenzia delle Entrate? L’entrata in vigore del decreto legislativo 110 del 29 luglio ha ampliato la lista dei debiti con l’erario per i quali vengono unificate in un solo, quello di accertamento esecutivo, tutte le procedure per l’avvio della. Dall’imposta di registro a quella sulle successioni, dalle agevolazioni fiscali non spettanti ai crediti d’imposta indebitamente utilizzatiquindi il solodell’Agenzia delle Entrate per attivare ipoteche, fermo amministrativo e pignoramenti se non si versa il dovuto nei termini indicati. Si attiverà tutto, quindi, con il semplice accertamento esecutivo.