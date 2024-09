A Napoli c’è un tecnico sergente e motivatore

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) Antonio Conte e il: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino. “La migliore garanzia per il reparto arretrato delè la presenza sulla panchina di uno specialista come Conte, che nei suoi ultimi 5 campionati di Serie A da allenatore (tre alla Juventus e due all’Inter) ha sempre avuto la difesa meno battuta del torneo. Adesso illeccese si è messo in testa di ottenere lo stesso risultato pure alla guida dagli azzurri e per riuscirci sta lavorando duramente su due fronti. Dal punto di vista tattico e – persino di più – psicologico”. Con Conte, i giocatori delConte li ha aiutati a superare le loro insicurezze puntando all’inizio sulla difesa a tre, che riduce gli spazi da coprire in marcatura per i centrali.