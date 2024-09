40enne accoltellato dal figlio minorenne | è gravissimo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) È in condizioni gravissime ildi Siliqua,la scorsa notte daldurante una lite familiare. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova tuttora in prognosi riservata. I carabinieri della stazione di Siliqua sono intervenuti dopo una segnalazione per accoltellamento. La vittima, un uomo già noto alle forze dell'ordine, è stata trovata in condizioni critiche. I militari, subito giunti sul luogo dell'incidente, hanno richiesto l'intervento dell'elicottero per il trasporto in codice rosso all'ospedale.