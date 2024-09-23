Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 17:45 (Di lunedì 23 settembre 2024) Viabilità DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, POI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E ANCORA TRA TUSCOLANA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SI È DA POCO VERIFICATO UN INCIDENTE SULLA PONTINA, IN DIREZIONE Roma ABBIAMO CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO. INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA AL KM 33+900, CODE ALL’ALTEZZA DELLA VIA PROVINCIALE CARCHITTI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ALTRO INCIDENTE NEL VITERBESE, SULLA CASSIA, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI PRESSI DELLA LOCALITÀ LE FARINE ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 17:15 - CI SPOSTIAMO IN VIA ARDEATINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE NEI PRESSI DI SANTA PALOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA. 20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE: IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DA PONTINA A TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, POI TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 16. E SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA. CI SPOSTIAMO IN VIA ARDEATINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE NEI PRESSI DI SANTA PALOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. 20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE: IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DA PONTINA A TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, POI TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 15:30 - 20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA. VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 15. ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA LAURENTINA, CODE IN DIREZIONE DI ROMA. romadailynews
- Costi che superano il miliardo di euro: chi costruirà il nuovo ospedale di Cuneo - ...pensare in tema non solo di viabilità, ma anche di servizi, trasporti, ospitalità. Di cui per ora esiste solo un progetto su carta e una previsione di costi sui quali domani si pronuncerà la Regione, ... targatocn
- Alluvione nell'Alto Mugello, il presidente Eugenio Giani chiede lo stato di emergenza nazionale - Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha inviato una lettera al ministro per la Protezione civile Nello ... la compromissione di gran parte della viabilità, sia quella provinciale che ... intoscana
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