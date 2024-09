Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)DEL 23 SETTEMBREORE 17.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, POI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E ANCORA TRA TUSCOLANA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SI È DA POCO VERIFICATO UN INCIDENTE SULLA PONTINA, IN DIREZIONEABBIAMO CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO. INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA AL KM 33+900, CODE ALL’ALTEZZA DELLA VIA PROVINCIALE CARCHITTI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ALTRO INCIDENTE NEL VITERBESE, SULLA CASSIA, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI PRESSI DELLA LOCALITÀ LE FARINE ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI.