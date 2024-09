Unisanight bus per gli studenti anche di notte | i collegamenti previsti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoParte da venerdì 4 ottobre la navetta che collegherà i comuni della valle dell’Irno come Mercato San Severino, Fisciano, Baronissi, Pellezzano, Salerno con l’Università degli studi attraverso un servizio notturno di collegamento a favore della mobilità dei giovani in orari compatibili con l’apertura degli esercizi commerciali e di svago serale e notturno durante il fine settimana. Il nuovo servizio collegherà ogni venerdì, sabato e domenica in modo rapido e diretto il campus universitario nella fascia oraria dalle 21 alle tre disenza alcuna maggiorazione di prezzo con i comuni della Valle dell’Irno fino alla zona orientale di Salerno dove partela nuova linea 42 Metro -ospedale San Leonardo via Wenner con 13 corse al giorno durante il periodo scolastico.