Tuttosport – Calhanoglu sulle uova Inzaghi tradito Morata leader

(Di lunedì 23 settembre 2024) 2024-09-23 10:00:00 Flash news da: Da Pulisic a: i voti Reijnders 7 Sale in cattedra nel secondo tempo: gioca da califfo, prendendosispalle la squadra e mettendo sulla testa di Gabbia il pallone dell’apoteosi. Pulisic 7 Sul gol (il 4° stagionale) pare Arsenio Lupin per come scippa palla a un sonnecchiante Mkhitaryan. Meno reattivo sul pari di Dimarco, quando non riesce a rattoppare il buco che lascia Emerson Royal. Okafor (33? st) 5.5 Si mangia un gol fatto.6 Sgomita, fa la faccia brutta agli avversari e incita i suoi: ilche al Milan mancava. Loftus-Cheek (33? st) ng Abraham 6 Si divora il gol del 2-1, però sgobba come un medianaccio per dare una mano al centrocampo. Pavlovic (48? st) ng Leao 6.5 La sua epifania a San Siro si compie a inizio secondo tempo quando con un gran colpo di testa mette alla frusta Sommer.