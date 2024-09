Trapani il presidente Antonini | Mi scuso con la Juventus costretta a una notte da incubo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Mi sento in dovere di chiedere scusa a nome del territorio trapanese alla, la più gloriosa e vincente che ci sia in Italia, per essere stati costretti a vivere unadacome quella passata nell’aeroporto diieri sera”. Lo ha scritto ildel, Valerio, in merito a quanto accaduto allaNext Gen,a passare lain aeroporto dopo la vittoria in trasferta contro i siciliani a causa di un guasto all’aereo che ne ha ritardato il volo fino alla mattina successiva. “Non sanno i nostri amici juventini che mi sono battuto per mesi affinché si comprendessero i rischi di una gestione aeroportuale come questa, con una ‘schiavitù’ commerciale verso un solo vettore internazionale che decide il bello e cattivo tempo a casa nostra – ha proseguito–.