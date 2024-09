Torrino d' Oro il tradizionale appuntamento questo anno si sposta alla Fortezza da Basso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Firenze, 23 settembre 2024 - Sarà il padiglione Attico delladail 24 settembre (ore 20) a ospitare la ventiduesima edizione di “San Frediano a cena” nel corso della quale vengono assegnati i Torrini d’oro (opera dell’Argenteria Fratelli Peruzzi), già rinviata per maltempo lo scorso 5 settembre. “Siamo stati costretti a questa decisione – spiega Roberto Ciulli, presidente della Rondinella del, che attraverso il Comitato Festeggiamenti San Frediano organizza la serata – per tutelare gli impegni assunti con i premiati, gli ospiti e tutti i partecipanti che si sono resi disponibili allomento al 24 dopo il rinvio del 5 settembre. Purtroppo anche in questa data il meteo non ci aiuta, sia per quanto riguarda la possibilità di pioggia che per il calo delle temperature.