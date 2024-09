The Cure | tutto ciò che sappiamo sul nuovo album

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sono davvero pochi i gruppi rock in grado di restare sulla cresta dell’onda per oltre quarant’anni senza perdere i fan della prima ora ma, anzi, acquisendone di nuovi presso la Generazione Z. Sono ancora meno le band che hanno avuto un’influenza decisiva in un determinato periodo storico, creando decine di gruppi epigoni. Si contano, infine, sulle dita di una mano le personalità che, in ambito musicale, riescono a diventare vere e proprie icone, tanto da ispirare la figura del protagonista del pluripremiato film This must be the place di Paolo Sorrentino. È il caso, quest’ultimo, di Robert Smith, chitarrista e indiscusso frontman dei, una delle figure più carismatiche e influenti del rock anni Ottanta e Novanta.