Stadio Alberto Picco un fortino inespugnabile

(Di lunedì 23 settembre 2024) Sono due le squadre imbattute in Serie B fin qua: una è la capolista Pisa di Pippo Inzaghi e l'altra è lo Spezia di Luca D'Angelo, terzo con il suo ruolino di marcia immacolato di due vittorie e tre pareggi. Un andamento sorprendente anche perché arrivato al momento contro squadre che teoricamente dovrebbero lottare per la promozione in A come Frosinone o Cremonese, un obiettivo non dichiarato in pre-campionato degli Aquilotti ma che ora potrebbe diventarlo. Insomma, sognare non costa niente, specie continuando a mantenere questo ritmo nelle partite in casa. Due vittorie al, tre pareggi in trasferta. Esiste ancora il concetto di media inglese, anche se è un po' impolverato dal tempo, ma intanto i tre punti in casa andrebbero tendenzialmente sempre incamerati.