Social | allarme esperti 14enne incinta dopo challenge ‘Sex Roulette’ basata su sesso con sconosciuti**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 set. (Adnkronos) –a 14 anniessere caduta nella trappola di una ‘’ lanciata sui social e interamentesul fatto di avere rapporti sessuali con sconosciuti sfidando la sorte: chi resta, perde. A raccogliere l’incredibile vicenda è l’Adnkronos tramite l’avvocato della famiglia della giovanissima vittima del ‘gioco’, il legale Marina Condoleo, membro dell’organizzazione di Road to Green che si occupa di fare informazione ed educazione nelle scuole. Ed è proprio lì che il legale è venuto a contatto con l’adolescente. Ci racconta: “Circa un anno fa con l?associazione ho creato un programma destinato agli studenti che si chiama ‘Legal Love’, in cuie medici fanno degli incontri all?interno delle scuole aderenti per dare indicazioni utili ai giovani”.