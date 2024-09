Se l' abbiamo vista e non smettiamo di riguardarla anche all' indomani della morte di Matthew Perry è perché in fondo fantastichiamo di vivere con loro in quel modo Sempre con il buonumore sempre con la certezza di un posto e amici a cui tornare Come ricorda il tema musicale di apertura della sitcom I' ll Be There For You

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 23 settembre 2024) Friends, ovvero. Trent’anni fa, per l’esattezza il 22 settembre 1994, andava in onda negli Stati Uniti il primo episodiopiù amata di. Fin dalle prime trasmissioni, in America, le vicende di Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Phoebe hanno incollato alla televisione milioni di persone (nel nostro Paese, invece, andò in onda tre anni dopo e ci mise un po’ a conquistare l’affetto dei telespettatori). E oggi, dopo la prematura scomparsa di, questo anniversario ha un valore ancora più forte,se meno spensierato.