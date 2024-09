Scoop della Cnn | Usa Russia e Cina ampliano i siti per i test atomici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) Come se la Guerra Fredda non fosse mai finita. Unorealizzato dalla Cnn mostra come le tre grandi potenze mondiali — Stati Uniti,— in questo anni hanno continuato a investire massicciamente nei loro programmi nucleari. Iufficialmente sono cessati negli anni Novanta, ma le attività militari non si sono mai fermate, anzi, negli ultimi cinque anni hanno visto un preoccupante incremento.sotterranei ampliati, nuovi tunnel scavati, e un traffico di veicoli intensificato sono solo alcuni dei segnali di una crescente corsa agli armamenti nucleari. Che possono funzionare da deterrente, ma anche suonare come un segnale preoccupante in un quadro internazionale di crescenti tensioni.