Sanità malattie rare Viareggio chiama Napoli | nasce Motorare

(Di lunedì 23 settembre 2024) «Il modello organizzativo delleè molto complesso e rappresenta una sfida che va affrontata in maniera complessiva e integrata. Per questo, con Motore, abbiamo messo in campo il progetto «Moto» che coinvolgerà stakeholder, associazioni e istituzioni per tradurre leggi e progetti in azioni concrete. Così Giuseppe Limongelli, direttore del centro di coordinamentodella Regione Campania è intervenuto alle giornate della Salute, festa ICare che si sono concluse ieri ae in cui sono confluite 55 associazioni di pazienti da tutta Italia Campania compresa. Un evento promosso e organizzato in collaborazione con Motoreche associazione Associazioni di pazienti da tutto il Paese, rappresentando un’occasione unica per dialogare sullo stato dellain Italia.