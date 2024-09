Milano Fashion Week le star sedute in prima fila sono altrettanto glam

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tantissime lealla, la cui presenza genera a sua volta grandissima curiosità. Da Naomi Campbell a Valentina Ferragni, ecco tutti i VIP apparsi finora. Come ogniche si rispetti, anche quella digenera fortissimo interesse e attira a sé numerosi ospiti che, schierati in, arricchiscono ancor di più il tassoche si respira in città. Passerella dopo passerella, le maison mostrano le nuove collezioni offrendole agli occhi avidi di chi, di moda, se ne intende. E non stupisce che lo spettacolo vada oltre la passerella, con tanti ospiti d’eccezione che raggiungonoper un’occasione tanto nota e attesa. Crediti: Naomi Campbell/Instagram – VelvetGossipAlcuni, però, generano curiosità ed emozione anche sndo per i brand: un esempio è proprio Naomi Campbell.