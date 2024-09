Migranti ok della Cassazione alla richiesta del Viminale di ritirare i ricorsi contro i giudici di Catania Perché è un colpo di spugna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ildidel governo è riuscito e, almeno per ora, lanon metterà i bastoni tra le ruote ai centri perin Albania.non dirà se le contestate ordinanzegiudice Iolanda Apostolico e del collega Rosario Cupri fossero lo scandalo gridato dal governo un anno fa. Il motivo? Dopo aver lanciato il sasso, lo stesso governo ha prima nascosto la mano, abrogando la sua stessa legge (che tanto impeccabile forse non era), e poi si è addirittura ripreso il sasso, rinunciando, il 16 luglio scorso, aile ordinanze del tribunale die chiedendo “la dichiarazione di estinzione del giudizio”. Con un secondo decreto che introduce “una nuova disciplina integrativa”, ha sostenuto il, ogni cosa era stata risolta e non c’era più motivo insistere coi