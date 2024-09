Masterchef Italia arriva la nuova stagione | si aggiunge un quarto giudice?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si stanno tenendo le registrazioni dellaedizione die ciò significa che l’attesa per la messa in onda sta finendo. La partenza è fissata a dicembre, probabilmente il 12 del mese, nel classico appuntamento del giovedì su Sky Uno. L’attenzione delle ultime ore si sta focalizzando sui giudici, in quanto c’erano dubbi su uno dei tre. Tuttavia, il trio è stato confermato e ora spunta la voce di unpronto a subentrare nel corso delle puntate.laE’ tutto pronto per il ritorno diche in queste settimane sta registrando la tanto attesa. Come al solito non volano anticipazioni su quanto sta accadendo, eccetto il nome di qualche location in cui i protagonisti andranno in esterna.