LIVE Musetti-Kachmazov ATP Chengdu 2024 in DIRETTA | alle 11 00 è caccia alla finale

(Di lunedì 23 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenutidella semidell’ATP 250 ditra Lorenzoe Alibek. Qualificato russo che gioca da numero 252 delle classifiche mondiali questo torneo, per lui trionfale. Ha sconfitto, nel lungo cammino verso il penultimo atto odierno, tanti giocatori di valore che vale la pena elencare. Il 6-4, 6-1 con cui ha estromesso il n.1 del seeding Hong (KOR) all’esordio nel tabellone cadetto stupisce, poi la vittoria sul cinese Cui, prima dell’approdo in tabellone principale. Lì, ha sconfitto Alex Kovacevic (USA), Taro Daniel (JPN) e Nicolas Jarry (CHI) senza perdere neanche un parziale. C’è quindi motivo di preoccupazione per, che gioca da estremo favorito in un torneo che per classifica e valori in campo deve vincere.