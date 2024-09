L’inspo di Gucci è il make-up casual grandeur | eye-liner sharp e pelle di porcellana conquistano la passerella

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Siamo al cospetto di smokey eyes, eyegeometrici edi. A completare il trucco, un tocco di mascara: questa è la ricetta di. Che ci porta un-up, grazie alla key artist Lucia Pieroni. Per crearlo, ha utilizzato i prodottiBeauty. Gli step da seguire non sono tantissimi, ma tutti importanti. Inizialmente, preparare lacon lo spray idratante e lenitivo Brume de Beauté. Successivamente, siero mattificante Sérum de Beauté Fluide Matifiant. Per fare la base, fondamentale il fondotinta dal finish matte luminoso Éternité de Beauté e il correttore Concentré de Beauté solo su occhiaie e zone critiche. Per fissare, cipria trasparente Poudre de Beauté Mat Naturel, e Baume Nourrissant Universel, un balm idratante e avvolgente che idrata e illumina.