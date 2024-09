Legge 104 cambia tutto! Permessi a più familiari e anche se c’è una badante

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 23 settembre 2024) La Corte di Cassazione ha introdotto un fondamentale principio in tema di richiesta dei104. Chi potrà beneficiare delle novità? I lavoratori dipendenti (sia pubblici sia privati) che prestano assistenza a un familiare disabile grave hanno diritto a una serie di agevolazioni in ambito lavorativo. Una di quelle più utilizzata è la facoltà di usufruire di tre giorni di permesso retribuito al mese, frazionabiliin ore. I104 spettanose il disabile è assistito da una? (informazioneoggi.it)Molti potenziali beneficiari, tuttavia, si chiedono se possono ottenere il beneficionell’ipotesi in cui il soggetto affetto da disabilità sia già assistito a tempo pieno da una. Al riguardo, lanon contiene un’espressa previsione e, dunque, è stato necessario l’intervento della giurisprudenza.