Lega Io sto con Salvini Oltre cento firme raccolte

(Di lunedì 23 settembre 2024) Caso Open Arms. Anche a Massa lasi mobilita in solidarietà del leader leghista e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, mettendo in piedi una due giorni di raccoltadal titolo "Io sto con" che si è svolta questo weekend a Massa e sul litorale. "Abbiamo registrato tanta affluenza e raccolto numerose150) in solidarietà al ministro. Io credo che gli italiani che vengono a firmare ritengano questa situazione ingiusta. Noi ci affidiamo alla decisione dei giudici, perché lacrede nel rispetto della legge e dellalità", ha detto il sindaco di Massa, Francesco Persiani, presente all’iniziativa.