Il fantasma nel Palazzo della Fraternita dei Laici

(Di lunedì 23 settembre 2024) Misteri ed Esoterismo di Arezzo Svelati da Marco GrossoUn viaggio affascinante attraverso i misteri e l’esoterismo di Arezzo, guidato da Marco Grosso, giornalista e scrittore noto per le sue indagini approfondite sulla storia e i suoi enigmi.Marco Grosso ci porterà alla scoperta di antiche leggende, simbolismi nascosti e segreti custoditi nel tempo. Dalle strade medievali ai monumenti storici, ogni angolo di Arezzo e provincia racconta una storia che invita a essere svelata. Attraverso ricerche scrupolose e un approccio narrativo coinvolgente, Marco ci svelerà come la storia e l’esoterismo si intrecciano in questa città.