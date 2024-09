Il City rosica per il catenaccio Arsenal | Giocano sporco ma tanto non vincono mai niente…

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024) In Inghilterra la chiamano “frustration”, ma quanto rende molto di più in italiano:ta. Il giocatori delhannoto, di brutto. Il 2-2 con l’, peraltro un mezzo miracolo considerato che Stones ha segnato al 98?, proprio non gli è andato giù. E a caldo Stones e soprattutto Bernardo Silva hanno attaccato quelle che oggi tutte le prime pagine dei giornali inglesi chiamano “le arti oscure dell’”. Il gioco “”, le perdite di tempo, il. Insomma, la solita storia. In campo Bernardo Silva ha fatto pure il gesto dello “zeru tituli” agli avversari. Stavando, per l’appunto. L’ha adottato un approccio ultra-difensivo nel secondo tempo dopo che Leandro Trossard s’è fatto cacciare a ridosso dell’intervallo, con un secondo giallo per aver calciato lontano la palla. Arteta non l’ha presa bene. Ne è seguito un Vietnam tattico.