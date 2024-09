I possibili protagonisti della sfida | Esposito e Panico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lo Spezia secondo in classifica - in coabitazione con Brescia e Sudtirol - ospita all'Alberto Picco la Carrarese neopromossa in Serie B e attualmente terz'ultima. C'è grande curiosità , da ambo le parti, per due deioffensivi. Tra le fila dei liguri, infatti, si scommette sul talento di Francesco Pio, che aveva vestito la maglia bianconera anche nella scorsa stagione, mettendo a referto tre reti in 39 presenze. Un dato che non deve trarre in inganno in quanto, seppur abbia stentato a trovare continuità in zona gol, si è messo in luce nell'inedito ruolo di pivot offensivo. Dopo le ottime prestazioni con la nazionale Under 20, si è imposto nel passaggio in U21, dove ha già timbrato il cartellino in 6 occasioni a fronte di sole 8 apparizioni.