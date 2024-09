Giacomo Gobbato parla la donna rapinata | È colpa mia se è morto dovevo stare zitta e non chiedere aiuto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non si placano lo sconcerto e la rabbia a Mestre dopo l’omicidio di, il ragazzo intervenuto per aiutare unavittima di rapina e accoltellato dall’aggressore di nazionalità moldava che aveva rincorso per cercare di recuperare la refurtiva. Carmen, la, non riesce a darsi pace per quanto accaduto e decide di sfogarsi con il Corriere della Sera.Leggi anche:a 26 anni per difendere una. Il papà: “Amava e sapeva amare” Lo sfogo della“Laè mia.e non. – si dispera la50enne, originaria della Colombia, che però vive da 25 anni a Mestre – Quello mi ha preso a pugni, mi ha rubato lo zaino Ma chi se ne frega. Se non avessi urlato non sarebbe accorso nessuno e quel ragazzo oggi sarebbe ancora vivo”.