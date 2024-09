Firenze bar saccheggiato 11 volte Lo sfogo dei titolari | Inutile anche la denuncia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Se esistesse il guinness dei primati di spaccate e furti subiti, il bar Melody di via Baccio da Montelupo avrebbe sicuramente un posto in vista. Ma quella che si consuma ogni notte quando un commerciante tira giù il bandone, è sì una gara, ma per la sopravvivenza della propria attività. E in questa pasticceria sanno bene cosa significa: dopo aver constatato che per l’undicesima volta qualcuno - netroppo ignoto, visto che è stato puntualmente e nitidamente ripreso dalle telecamere del negozio - nella notte precedente avevail bar, si sono sfogati sul profilo Facebook dell’attività.