Dall’abbinamento tra giacche sportive e paillettes alle frange dalle stampe paesaggio agli abiti asimmetrici

(Di lunedì 23 settembre 2024) Le sfilate del capoluogo lombardo si sono appena concluse, tra griffe altisonanti e nomi meno conosciuti. E come ogni stagione, hanno portato con loro una scia di nuovi trend da tenere d’occhio e da sognare per qualche mese prima di poterli realmente indossare. Le tendenze Milano Fashion Week primavera estate 2025 hanno messo fortemente in luce la creatività e il savoir faire delle aziende italiane, spaziando tra rielaborazioni della tradizione ed outfit all’insegna dell’innovazione. Districarsi tra le tantissime proposte, tutte diverse tra loro, non è semplice.