‘Daje e daje pure li piccioni se fanno quaje’ sai cosa significa questo detto romano?

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 23 settembre 2024) “lisequaje” è unche trasmette un messaggio di perseveranza. Con poche parole, i romani riescono a comunicare un concetto profondo: anche situazioni apparentemente impossibili possono avere un esito positivo con costanza e determinazione. Tradotto letteralmente,: “Prova e riprova, anche ipossono diventare quaglie”.suggerisce che, con impegno, anche ciò che sembra ordinario può trasformarsi in qualdi speciale. Il piccione rappresenta qualdi comune, mentre la quaglia è simbolo di qualdi più raro. La metafora vuole far capire che con dedizione, anche le difficoltà possono portare a risultati positivi. Leggi anche: — Sapetetrovare monete in sogno o per strada?rientra nella tradizione romana, dove l’ironia e le metafore sono utilizzate per dare consigli pratici.