Cosenza apprensione per le condizioni di Riccardo Ciervo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ilè reduce dalla sconfitta casalinga nel campionato di Serie B contro il Sassuolo e la situazione è tornata in pericolo: la squadra occupa il terzultimo posto e la classifica è nettamente condizionata anche dai 4 punti di penalizzazione. In casac’èper ledi. Secondo voci provenienti dall’ambiente rossoblù le sensazioni non sono delle migliori perché il calciatore è sembrato molto dolorante. E’ attesa in vista degli esami e dei tempi di recupero. Le alternative sono poche e il tecnico Alvini è sempre più preoccupato. L'articoloper lediCalcioWeb.