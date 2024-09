Coppa Italia Stroppa presenta Cremonese-Cagliari | indisponibili e recuperati | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Laè già in campo per preparare la partita dicontro il, in programma martedì 24 settembre alle 18.30. Il tecnico Giovannisi èto ai microfoni dei giornalisti. “Sicuramente giocare di martedì ci permette di gestire la settimana con più tempo a disposizione e poter eventualmente fare la conta dei disponibili per la sfida di lunedì prossimo. Noi vogliamo andare in campo per vincere, anche se è chiaro che affrontiamo una squadra importante e e di categoria superiore. È un impegno difficile che cercheremo di onorare al meglio facendo una prestazione di livello: andiamo sempre in campo per fare il massimo”. Sull’infermeria: “Bonazzoli, Ceccherini e Ravanelli non ci saranno, mentre rientrano Nasti, Majer e Buonaiuto. Ci sarà anche Lochoshvili, che innon è squalificato”.