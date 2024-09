Chissà Chi È contro Affari Tuoi | chi ha vinto la sfida degli ascolti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 23 settembre 2024) Mesi di attesa e alla fine ieri sera Amadeus ha debuttato sul Nove conChi è e Suzuki Music Party. Grandissima attesa per questo comeback televisivo di uno dei conduttori più amati del nostro paese, che dopo tanti anni ha lasciato la Rai per approdare a Warner Bros Discovery.Chi È e, glidel 22 settembre. La Rai ieri sera ha sfoderato l’artiglieria pesante per contrastare l’Amadeus day sul Nove. Prima l’annuncio di Carlo Conti al TG1, che in realtà non ha detto nulla e poi una puntata dicon i pacchi più alti rimasti in gara fino alla fine. La prima puntata diChi È ha interessato 926.000 telespettatori con uno share del 5,2% (Suzuki Music Party è statoseguito da 1.600.000 spettatori con l’8,8% di share).di condotto da Stefano De Martino è stato visto da 4.467.000 spettatori con uno share del 25%.