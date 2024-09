Carta di Caltagirone la cerimonia di consegna della Menzione di Custode della Macchia Mediterranea in sala del consiglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo,23 settembre 2024 – L’amministrazione comunale di Sansepolcro entra nel novero nei comuni considerati custodi, uno dei principali ecosistemi ambientali nonché uno dei fattori identitari che più caratterizzano il paesaggio culturalevasta area. L’Amministrazione comunale di Sansepolcro ha aderito, in questi mesi, alla “dei Comuni Custodi” (denominata anche “di”), impegnandosi a promuovere la conoscenza, la conservazione e la tutela, vista la sua importanza per l’ecosistema e la qualitàvita, per prevenire e regolamentare lo sfruttamento antropico e contrastare gli incendi e gli abusi.