Caggiano Pd | Lavori terminati a piazza Cardinal Pacca il mercato va riportato in quella sede

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo a pubblichiamo la nota di Paolo, componente della direzione cittadina del PD. “Considerando che nel Luglio dello scorso anno l’Amministrazione Mastella deliberava il trasferimento momentaneo delsettimanale daa Via Delcogliano e, che tutto sarebbe ritornato al suo posto al termine deirientranti nell’ambito del PICS, siamo qui come sempre ed ancora, a chiederci perché i commercianti siano ancora collocati nei pressi dell’ospedale “G. Rummo”, in un’area adibita a parcheggio auto con strisce blu, causando una riduzione dei posti disponibili presumibilmente per una utenza che si recherebbe presso il nosocomio Rummo per assistere parenti o per accertamenti clinici personali.