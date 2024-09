Biglietti Lipsia-Juventus | dove trovarli e quanto costano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo aver conquistato tre punti fondamentali contro il PSV Eindhoven allo Stadium, la, guidata da Thiago Motta, si prepara per la sfida in Germania contro il, il 2 ottobre 2024, alla Red Bull Arena. L'importanza di questa partita è amplificata dal nuovo formato della Champions League, che impone alle squadre di accumulare il massimo dei punti possibili in ogni incontro. Per questo motivo, sarà essenziale la presenza numerosa dei tifosi bianconeri, pronti a sostenere la squadra in una trasferta impegnativa. Ecco tutte le informazioni utili sui. Prezzo e settore ospiti Modalità di acquisto Digitalizzazione deiCome arrivare alla Red Bull Arena Prezzo e settore ospiti Iper il settore ospiti, riservati ai tifosi bianconeri, hanno un prezzo di 42,50 €.