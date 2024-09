Beautiful anticipazioni puntate americane | Taylor morirà?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 23 settembre 2024)Hayes tornerà al centro della ribalta a, come si evince dalledella soap opera di Canale 5. La donna, infatti, tornerà a Los Angeles, ma nasconderà un terribile segreto. Ricordiamo che, dopo l'ennesima riappacificazione tra Brooke e Ridge, la psichiatra si è allontanata dalla città e si è trasferita all'estero, ma presto farà ritorno in famiglia dove verrà accolta con gioia dalla figlia Steffy e dallo stesso Ridge, il quale ribadirà alla sua ex moglie di essere legato a lei da un affetto sincero. I due ex coniugi, subito dopo essersi ritrovati, saranno chiamati ad affrontare un vero e proprio dramma, ossia il rapimento della giovane Forrester da parte di Luna.