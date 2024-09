Anche il giovanissimo pontino Nicolò ai Mondiali Juniores di taekwondo in Corea del Sud

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Grande soddisfazione per il: il 15enneSevagian, atleta della palestra TKD 16 di Latina, è stato selezionato per rappresentare l’Italia aidi, in programma a Chuncheon,del Sud, dal 1° al 6 ottobre 2024. La convocazione e i risultati di Sevagian Sevagian è uno dei 16 atleti convocati dallo staff tecnico della Nazionale Italiana, grazie agli eccellenti risultati ottenuti in competizioni regionali e nazionali. Il giovane talento gareggerà nella categoria M-45 kg, un traguardo che conferma la sua costante crescita e lo proietta verso la ribalta internazionale. L’obiettivo deiL’Italia partirà con una squadra composta da 9 ragazzi e 7 ragazze, pronti a dare il massimo nella competizione mondiale.