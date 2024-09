Alice nella Città | svelato il programma dell’edizione 2024

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024)ilDopo la presentazione delufficiale della Festa del Cinema di Roma, sono oggi stati svelati i film e gli eventi che faranno parte della XXII edizione di, la sezione parallela della Festa diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, che si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dal 16 al 27 ottobre. Sezione che nasce l’obiettivo di dare spazio al cinema interessato a indagare desideri, turbamenti, gioie e dolore di giovani, piccoli e piccolissimi. Ecco allora che neldi quest’anno si ritrovano una serie di film come Bird, Julie Keeps Quiet e When the Light Breaks attenti proprio nel dar voce ai ragazzi e al loro mondo emotivo.