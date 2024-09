Viabilità Roma Regione Lazio del 22-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) SULLA A1 DIRAMAZIONESUD LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER UN CANTIERE ATTIVO TRA TOR VERGATA ED IL GRANDE RACCORDO NEI DU SENSI DI MARCIA PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA DI CANTIERE SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO VIA APPIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E CASTEL GANDOLFO DIREZIONE ALBANO SULLA STRADA REGIONALE VIA DEI LAGHI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DEL SASSONE E VIA SPINAEBLLA DIREZIONE MARINO SULL STATALE AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA Servizio fornito da Astral