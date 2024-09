Tardelli svela | Pelé fermò tutto quando vide Maradona in limousine Ecco cosa accadde

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 22 settembre 2024) Il retroscena disuIl campione del mondo, Marco, ha raccontato un curioso aneddoto che dimostra la rivalità tra, due dei più grandi giocatori della storia del calcio. Durante un evento,pretese che, arrivato in, salisse sul pullman con gli altri giocatori, minacciando di non partecipare alla partita di esibizione se ciò non fosse accaduto. “O sale sul pullman o io non vengo”ha spiegato che l’episodiodurante la festa d’addio di Michel Platini. Mentre il gruppo di vecchie glorie si trovava su un pullman, unacon dentro Diegosi affiancò al veicolo.“non sopportava, eloinfece fermare il pullman dicendo: ‘O sale anche lui, o io non vengo’.