(Di domenica 22 settembre 2024) “Quella diè un’orchestra giovane. Avendo però i mezzi economici e il supporto del governo in poco più di 50è diventata la miglior orchestra d’Asia”.Antonio Iosco ha 39e davive insieme a sua moglie in una torre di 69 piani nel centro di. È clarinettista e: ha girato il mondo con i suoi strumenti e, dice, “la miaè stata un”. “Chi studia oggi musica ha due opzioni: provare la carriera molto complicata del solista o tentare tramite audizioni di entrare in qualche orchestra. A me l’idea di lavorare solo in Italia non piaceva – sorridenella sua intervista al fattoquotidiano.it –. Ho sempre avuto voglia di girare, di andare fuori”. Fin da bambino, in effetti, si è trasferito con i genitori da Castelmezzano (Basilicata) in Toscana, dove a seiha iniziato a studiare musica.