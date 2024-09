Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Sventato un cyberattacco negli Stati Uniti, dove glicinesi avevano installato un software disastroso all'interno di oltrefrae altri dispositivi collegati a Internet, tra cui telecamere, videoregistratori, router e quei dispositivi di archiviazione NAS che servono per conservare e condividere dati fra più utenti. Non avevano inserito esplosivo, ma si tratta di un'operazione di guerra ibrida simile aldi cercapersone e walkie talkie in dotazione a Hezbollah, che fa stracciare le vesti ai molti che da giorni ripetono che gli ebrei ci controllano. In realtà , manomettendo gli strumenti low-tech dietro cui il “Partito di Dio” libanese ha cercato di farsi scudo, Gerusalemme ha inviato un messaggio inequivocabile agli islamisti e ai loro padroni, dimostrando una superiorità strategica e settoriale che scandalizza solo le anime belle.