Roma-Udinese Juric | Le dimissioni di Souloukou? L’ho saputo dalla tv mi dispiace

(Di domenica 22 settembre 2024) “Ledell’adtv, miumanamente. Noi dobbiamo allenarci al meglio e dare il massimo, al resto ci pensano gli altri”. Lo ha detto l’allenatore della, Ivana Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 sull’. Tanti fischi per la squadra, soprattutto per Cristante e Pellegrini: “Questi ragazzi mi piacciono, sono certo che faranno cambiare idea alla gente. E’ facile allenarli, ma erano tristi per De Rossi, ci tenevano tanto. Alzargli l’umore era la cosa più difficile. Ho trovato ragazzi dispiaciuti sono stati sinceri nel dirmelo. Ho apprezzato tanto questa cosa, si vedeva che avevano dato tutto, ma non sono arrivati i risultati”. Dove potrà arrivare la? “Vediamo. Abbiamo tanti giocatori nuovi che sono indietro e hanno bisogno di tempo. Mi è piaciuta l’aggressività, vediamo nelle prossime partite.