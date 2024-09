Rissa e colpi d' arma da fuoco fuori da un locale muore una 19enne a Molfetta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 22 settembre 2024) AGI - Una ragazza di 19 anni, residente nel quartiere San Girolamo d Bari, ha perso la vita in seguito di un conflitto aavvenuto la notte scorsa all'esterno di unsito in contrada Torre Rotonda, sulla litoranea di(Ba). Nel corso della sparatoria sarebbero rimasti feriti altri due giovani, sempre di origini baresi, uno dei quali gravemente. La sparatoria potrebbe essere avvenuta per futili motivi al termine di una discussione tra gruppi di ragazzi che avevano partecipato alla serata in discoteca. Â Bocche cucite dai militari intervenuti sul posto, che indagano sulla vicenda coordinati dalla procura di Trani. "Voglio esprimere totale vicinanza e cordoglio alla famiglia, per questo lutto ingiusto - ha commentato il titolare del, Nicola Spadavecchia, su un sito di informazione-.