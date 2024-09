Ragazzino senza casco in scooter forza posto di blocco | rintracciato e denunciato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, alle 3 di notte, era alla guida di unoHonda Sh 300, con un’altra persona a bordo: mentre percorreva via Roma, ad Arienzo, nel Casertano, hato undi controllo dei carabinieri, fuggendo. I militari, che lo hanno riconosciuto, hanno evitato di porsi all’inseguimento per non creare una situazione di pericolo, ma lo hannopoco dopo nella piazza di un paese vicino. Il ragazzo ha cominciato a inveire contro i carabinieri e li ha minacciati. Il comandante di Stazione ha quindi avvisato telefonicamente i genitori che, giunti sul, hanno accompagnato il figlio in caserma. Oltre alle contestazioni per le violazioni alle norme del codice della strada, ilè statoa piede libero per violenza o minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.