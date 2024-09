Pranzo al sacco per una settimana I bambini restano senza mensa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) "È stato un colpo basso ai danni dei ragazzi e delle famiglie, e non è la prima volta". Non usano mezzi termini i genitori deiche hanno ricevuto dall’Istituto Omnicomprensivo diretto da Carlo Rai la comunicazione che il servizioe l’inizio dell’anno scolastico non inizieranno contemporaneamente. "Poiché per problematiche non imputabili nè al Comune nè all’istituto – si legge nella nota inviata ai genitori – , non sarà possibile far partire il serviziose non fino a lunedì 7 ottobre, siamo a chiedere a voi famiglie la disponibilità a far portare ilalai vostri figli nellache va dal 30 settembre al 4 ottobre. Il tutto in modo da poter far partire il tempo pieno e venire incontro alle famiglie. Qualora non foste tutti disponibili dovremo mantenere fino al 7 ottobre l’orario antimeridiano".