Pistoia lupi sempre più vicini Tra curiosità e timori | Sono situazioni comuni

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – Un giovane lupo a passeggio in città. È l’attore inconsapevole del video che sta rimbalzando sui profili social pistoiesi e non solo da venerdì sera, momento nel quale un cittadino ha fatto l’avvistamento e, smartphone alla mano, ha registrato e condiviso un video. Nei pochi ma emozionanti secondi si vede l’animale spuntare da dietro una postazione per la raccolta di abiti e con passo tranquillo attraversare un piazzale per scomparire dietro una siepe. Siamo in via Monte Rosa, nel piazzale antistante la scuola primaria “Galilei”, un perimetro residenziale racchiuso tra via Dalmazia e viale Adua, a due passi dal parco del Villone Puccini. Ed è proprio da lì che si ipotizza sia arrivato fin dentro una zona con la forte presenza dell’uomo.