Papà il nostro legame non avrà mai fine | la commovente lettera del figlio di Totò Schillaci

(Di domenica 22 settembre 2024) “Caro, Ti avevo promesso che sarei stato con te fino alla, ma ti ho mentito, perché tra me e te, tra il, nelamore, non ci sarà mai. Grazie per quello che sei stato, grazie per quello che ci hai dato. Grazie di tutto,. Prima o poi ci rivedremo. Ti amo“. Inizia così lascritta da Mattiadi, al padre scomparso nei giorni scorsi dopo una lunga battaglia contro il tumore. Mattia, che vive a Oporto, in Portogallo, dove fa l’odontoiatra, ha vissuto le ultime settimane al fianco del padre. “Mi sono preso un po’ di tempo prima di scriverti – si legge nel post – il vuoto che hai lasciato è enorme. Tutti ti hanno conosciuto come l’eroe delle notti magiche, ma purtroppo per loro nessuno ti ha conosciuto come padre. Sei stato, e sarai per sempre, il mio migliore amico.